«Они обязаны быть заодно»: экс-глава ВФЛА Балахничёв о решении WADA поддержать МОК в деле против российских спортсменов

Нет ничего удивительного в том, что Всемирное антидопинговое агентство поддержало решение МОК опротестовать оправдательный приговор, который Спортивный арбитражный суд вынес в отношении 28 российских спортсменов. Так считает бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв. Он напомнил, что обвинения Международного олимпийского комитета строились именно на данных WADA. В интервью RT Балахничёв оценил шансы МОК на успешную апелляцию вердикта CAS в суде Швейцарии, а также рассказал, какие действия, по его мнению, следует предпринять российской стороне.

В четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд вынес вердикт в пользу 28 российских спортсменов, отменив решение МОК по аннулированию их результатов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В результате сборная России вернула себе первое место в общекомандном зачёте турнира.

МОК заявил о намерении подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии. В поддержку этого решения выступило WADA, отметив, что факт отклонения апелляций 11 спортсменов доказывает правильность выводов комиссии МОК под руководством Самюэля Шмита, а также комиссии Ричарда Макларена, которая выявила факты государственной системы поддержки допинга в России.

RT обсудил эту ситуацию с бывшим президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентином Балахничёвым. Он оценил шансы на успех апелляции МОК и рассказал, какие шаги, по его мнению, необходимо принять российской стороне.

Также по теме «Рассмотреть все варианты»: в WADA разочарованы решением CAS в пользу российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство не поддержало решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 российских...

— Почему WADA поддерживает намерение МОК обратиться в суд?

— Обвинение в адрес россиян выдвигалось на основании информации, предоставленной независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена. Естественно, они защищают свою собственную позицию. Однако она оказалась уязвимой. По меньшей мере CAS убедился в том, что доказательная база в отношении спортсменов из России слишком слаба. Недостаточно фактов, на основании которых можно принимать столь жёсткое решение в отношении атлетов.

— Какие аргументы МОК может использовать в Федеральном суде Швейцарии?

— Они могут ссылаться лишь на нарушение процедуры и некомпетентность судей. По моей оценке, шансов выиграть это дело у комитета немного. Но это в том случае, если решение не будет принято на основании политических взглядов и на Федеральный суд Швейцарии не будет оказано сильное давление.

— Случаен ли тот факт, что пресс-релизы WADA и МОК являются практически идентичными?

— Безусловно, они обязаны быть заодно в этом вопросе. Ведь все обвинения МОК строятся на полученных от WADA сведениях. В частности, можно уверенно говорить, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда полностью поверила в результаты доклада Макларена.

— Можно уже сейчас однозначно заявлять, что это заговор и политика, а не противодействие применению запрещённых препаратов в спорте?

— Борьба с допингом, которую якобы ведёт WADA, является рычагом для достижения политических целей. Когда агентство провело такую масштабную кампанию против России, было раскрыто множество аналогичных случаев нарушения антидопинговых правил в других странах мира. Все они требуют решения, идентичного тому, что было применено против нашей страны.

— Например?

— Стоит вспомнить анонимный опрос, проведённый во время чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года. Он показал, что 43,6% атлетов принимали запрещённые препараты. Следовательно, допинг широко распространён в мире и применяется не только в России.

— О чём это говорит?

— Система борьбы с допингом, которую применяет WADA, несовершенна. Это указывает на то, что в решении агентства по России присутствовали политические моменты, а также говорит о квалификации сотрудников и экспертов организации. Большинство из них раньше работали в ЦРУ или ФБР. Таким образом, их ангажированность объяснима.

— Как вы считаете, что в данной ситуации необходимо делать Олимпийскому комитету России?

— Главной его задачей является восстановление членства в МОК. Необходимо обращаться в судебные инстанции, а также продолжать тесную работу с самим комитетом. Об этом говорил президент Владимир Путин. Помимо этого, необходимо продолжать работу в юридической плоскости и использовать все возможности для защиты своих атлетов.

— Можно ли попытаться опротестовать решение МОК от 5 декабря в суде и вернуть членство?

— Не понимаю, почему это не было сделано ранее. Вердикт был вынесен на основании работы комиссий Освальда, Макларена и Шмида. Сейчас все их выводы находятся под сомнением. Необходимо немедленно инициировать работу в данном направлении и обращаться в суд с целью восстановить членство ОКР.

— Какие ответные действия в отношении России может принять МОК?

— До Олимпиады в Пхёнчхане остаётся немного. Для комитета сейчас главное — тянуть время, чтобы Россия не успела добиться возможности выступить на Играх в полном составе. В их интересах, чтобы обсуждение этих вопросов продолжилось после турнира. В настоящее время МОК понял, что решения могут приниматься в пользу России. Но нам необходимо максимально активно вести себя в данной ситуации.

— Стоит ли обращаться в гражданские суды по окончании Олимпийских игр, если сейчас не удастся добиться успеха?

— Необходимо начинать именно сейчас. Тем более во время Игр будут осуществлять свою работу два арбитражных суда, которые обязаны выносить вердикты в течение 24 часов. В том случае, если рассмотрение начнётся после Олимпиады, процесс может затянуться.