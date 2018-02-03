«Они обязаны быть заодно»: экс-глава ВФЛА Балахничёв о решении WADA поддержать МОК в деле против российских спортсменов
- Лаборатория WADA в Канаде
- Reuters
- © Christinne Muschi
В четверг, 1 февраля, Спортивный арбитражный суд вынес вердикт в пользу 28 российских спортсменов, отменив решение МОК по аннулированию их результатов на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В результате сборная России вернула себе первое место в общекомандном зачёте турнира.
МОК заявил о намерении подать апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии. В поддержку этого решения выступило WADA, отметив, что факт отклонения апелляций 11 спортсменов доказывает правильность выводов комиссии МОК под руководством Самюэля Шмита, а также комиссии Ричарда Макларена, которая выявила факты государственной системы поддержки допинга в России.
RT обсудил эту ситуацию с бывшим президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентином Балахничёвым. Он оценил шансы на успех апелляции МОК и рассказал, какие шаги, по его мнению, необходимо принять российской стороне.
— Почему WADA поддерживает намерение МОК обратиться в суд?
— Обвинение в адрес россиян выдвигалось на основании информации, предоставленной независимой комиссией WADA под руководством Ричарда Макларена. Естественно, они защищают свою собственную позицию. Однако она оказалась уязвимой. По меньшей мере CAS убедился в том, что доказательная база в отношении спортсменов из России слишком слаба. Недостаточно фактов, на основании которых можно принимать столь жёсткое решение в отношении атлетов.
— Какие аргументы МОК может использовать в Федеральном суде Швейцарии?
— Они могут ссылаться лишь на нарушение процедуры и некомпетентность судей. По моей оценке, шансов выиграть это дело у комитета немного. Но это в том случае, если решение не будет принято на основании политических взглядов и на Федеральный суд Швейцарии не будет оказано сильное давление.
— Случаен ли тот факт, что пресс-релизы WADA и МОК являются практически идентичными?
— Безусловно, они обязаны быть заодно в этом вопросе. Ведь все обвинения МОК строятся на полученных от WADA сведениях. В частности, можно уверенно говорить, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда полностью поверила в результаты доклада Макларена.
— Можно уже сейчас однозначно заявлять, что это заговор и политика, а не противодействие применению запрещённых препаратов в спорте?
— Борьба с допингом, которую якобы ведёт WADA, является рычагом для достижения политических целей. Когда агентство провело такую масштабную кампанию против России, было раскрыто множество аналогичных случаев нарушения антидопинговых правил в других странах мира. Все они требуют решения, идентичного тому, что было применено против нашей страны.
— Например?
— Стоит вспомнить анонимный опрос, проведённый во время чемпионата мира по лёгкой атлетике 2011 года. Он показал, что 43,6% атлетов принимали запрещённые препараты. Следовательно, допинг широко распространён в мире и применяется не только в России.
— О чём это говорит?
— Система борьбы с допингом, которую применяет WADA, несовершенна. Это указывает на то, что в решении агентства по России присутствовали политические моменты, а также говорит о квалификации сотрудников и экспертов организации. Большинство из них раньше работали в ЦРУ или ФБР. Таким образом, их ангажированность объяснима.
— Как вы считаете, что в данной ситуации необходимо делать Олимпийскому комитету России?
— Главной его задачей является восстановление членства в МОК. Необходимо обращаться в судебные инстанции, а также продолжать тесную работу с самим комитетом. Об этом говорил президент Владимир Путин. Помимо этого, необходимо продолжать работу в юридической плоскости и использовать все возможности для защиты своих атлетов.
— Можно ли попытаться опротестовать решение МОК от 5 декабря в суде и вернуть членство?
— Не понимаю, почему это не было сделано ранее. Вердикт был вынесен на основании работы комиссий Освальда, Макларена и Шмида. Сейчас все их выводы находятся под сомнением. Необходимо немедленно инициировать работу в данном направлении и обращаться в суд с целью восстановить членство ОКР.
— Какие ответные действия в отношении России может принять МОК?
— До Олимпиады в Пхёнчхане остаётся немного. Для комитета сейчас главное — тянуть время, чтобы Россия не успела добиться возможности выступить на Играх в полном составе. В их интересах, чтобы обсуждение этих вопросов продолжилось после турнира. В настоящее время МОК понял, что решения могут приниматься в пользу России. Но нам необходимо максимально активно вести себя в данной ситуации.
— Стоит ли обращаться в гражданские суды по окончании Олимпийских игр, если сейчас не удастся добиться успеха?
— Необходимо начинать именно сейчас. Тем более во время Игр будут осуществлять свою работу два арбитражных суда, которые обязаны выносить вердикты в течение 24 часов. В том случае, если рассмотрение начнётся после Олимпиады, процесс может затянуться.
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