В МОК сказали, когда решится вопрос об участии оправданных российских спортсменов в ОИ-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, когда решится вопрос об участии оправданных российских спортсменов в Играх в Пхёнчхане.

«Мы надеемся, что комиссия МОК под руководством Валери Фурнейрон рассмотрит вопрос о приглашении россиян в кратчайшие сроки, несмотря на то что не получена мотивировочная часть решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Я думаю, что итоговое решение будет озвучено в ближайшие пару дней», — сказал Бах на пресс-конференции.

CAS отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.

Ранее Бах остался разочарованным решением CAS.