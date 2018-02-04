Бах разочарован решением CAS

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене санкций в отношении 28 российских спортсменов.

«Мы не ожидали такого решения. МОК разочарован», — сказал Бах на пресс-конференции.

Глава МОК также заявил, что необходимы реформы в структуре CAS.

«Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», — сказал Бах.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Леонид Тягачёв высказал мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на данный момент поступает не так, как бы ему хотелось.