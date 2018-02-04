Глава МОК рассказал, когда пройдёт перераспределение медалей Олимпиады-2014 в Сочи

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, когда может произойти перераспределение медалей Игр-2014 в Сочи.
Глава МОК рассказал, когда пройдёт перераспределение медалей Олимпиады-2014 в Сочи
  • Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах
  • globallookpress.com
  • © Li Ming

«Что касается медалей, мы должны подождать, пока все юридические средства не будут исчерпаны. Необходимо подождать по крайней мере 30 дней после принятия решения CAS. Вот почему мы не удовлетворены тем, что обоснования решений пока нет. Здесь, в Пхёнчхане, перераспределение медалей, к сожалению, не может быть осуществлено», — заявил Бах на пресс-конференции.

1 февраля CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи, после чего сборная России вернула себе первое место в неофициальном медальном зачёте Игр.

Ранее Бах заявил, что МОК разочарован решением CAS.

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