МОК ждёт от России $15 млн

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) ещё не выплатил штраф в $15 млн.

«Насколько я знаю, мы пока ничего не получили. Этим занимается специальная комиссия, которая следит за ходом исполнения решения исполкома», — сказал Бах на пресс-конференции.

5 декабря МОК вынес санкции в отношении ОКР, в том числе и штраф в размере $15 млн.

Ранее в МОК сказали, когда решится вопрос об участии оправданных российских спортсменов в ОИ-2018.

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