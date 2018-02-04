Бах считает, что российские спортсмены нового поколения станут послами чистого спорта в мире

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказал мнение, что российские спортсмены нового поколения станут послами чистого от допинга спорта в мире.

«Мы предприняли ряд мер, в том числе пожизненно отстранили бывшего министра спорта России Виталия Мутко, ныне занимающего пост вице-премьера. У нас есть новое поколение российских спортсменов, которое получило возможность участвовать в Играх. Это покажет российскому спортивному сообществу, что оно может существовать чистым от допинга и при этом побеждать. Они станут послами чистого спорта в мире», — заявил Бах на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что МОК ждёт от России $15 млн.