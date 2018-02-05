В Федерации бобслея России назвали произволом неприглашение оправданных Третьякова и Никитиной

Федерация бобслея России отреагировала на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который не пригласил на Игры в Пхёнчхане оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне российских спортсменов.

«Решения комиссии МОК — это ещё одно подтверждение того, что спортивного права больше не существует, а вся власть в мировом спорте перешла к группе марионеток, которыми сторонние силы управляют в политических целях», — цитирует заявление федерации ТАСС.

В организации также отметили, что олимпийская медаль обесценивается в связи с отсутствием ряда хороших спортсменов.

«Никогда ещё со времён эры бойкотов титул олимпийского чемпиона не будет столь малозначимым. Оставлять этот произвол без ответа мы не собираемся. Нас втягивают в бесконечную череду судебных процессов, но мы готовы идти до конца, МОК придётся расплатиться — в том числе и своей репутацией, от которой и так почти ничего не осталось», — подчеркнули в Федерации бобслея России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение комиссии МОК, которая отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.