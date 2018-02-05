Захарова предложила проверить членов МОК на допинг

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), которая отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Как говорится в заявлении МОК, решение спортивного арбитража не сняло подозрений в допинге. У комиссии нет достаточной уверенности в том, что данные 13 спортсменов могут считаться чистыми. После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?» — написала Захарова в своём Facebook.

Ранее стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду, которая пройдёт в Пхёнчхане.