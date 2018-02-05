Комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду
- globallookpress.com
«Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы «Спортсмены-олимпийцы из России» отклонена», — говорится в тексте сообщения.
1 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.
Позднее сообщалось, что комиссия МОК рассмотрит приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 15 российских атлетов, которые были оправданы CAS.
Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.
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