Комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду

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RT
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщается на сайте МОК.
Комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпиаду
  • globallookpress.com

«Просьба направить 15 спортсменам и тренерам приглашения на Олимпиаду в Пхёнчхане для группы «Спортсмены-олимпийцы из России» отклонена», — говорится в тексте сообщения.

1 февраля стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.

Позднее сообщалось, что комиссия МОК рассмотрит приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 15 российских атлетов, которые были оправданы CAS.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля.

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