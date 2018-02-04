Матвиенко считает возможным подумать о реформировании WADA и МОК наряду с CAS

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что стоит подумать о реформировании WADA и МОК наряду с CAS. Об этом сообщает РИА Новости.
Матвиенко считает возможным подумать о реформировании WADA и МОК наряду с CAS
  • Reuters
  • © Christinne Muschi

«Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд, — особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA — Всемирного допингового агентства, — да и самого Международного олимпийского комитета», — сказала она.

Матвиенко также отметила неспособность организаций действовать в рамках демократических процедур. 

Ранее сообщалось, что комиссия МОК рассмотрит приглашение на ОИ-2018 оправданных CAS 15 российских спортсменов.

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