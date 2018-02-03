Комиссия МОК рассмотрит приглашение на ОИ-2018 оправданных CAS 15 российских спортсменов
Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 15 российских атлетов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).
- AFP
Об этом на пресс-конференции сообщил директор организации по коммуникациям Марк Адамс.
Отмечается, что дело каждого спортсмена будет рассмотрено индивидуально. О сроках объявления решения не сообщается.
Ранее стало известно, что гражданский суд Швейцарии не удовлетворил апелляции шести российских спортсменов.
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