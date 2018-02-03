Комиссия МОК рассмотрит приглашение на ОИ-2018 оправданных CAS 15 российских спортсменов

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит приглашение на Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане 15 российских атлетов, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS).

AFP