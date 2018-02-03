Гражданский суд Швейцарии не удовлетворил апелляции шести российских спортсменов

Апелляции шести российских спортсменов об участии в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане были отклонены гражданским судом Швейцарии.

Reuters

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Об этом сообщает Inside the Games. В число атлетов попали конькобежцы Павел Кулижников, Денис Юсков и Татьяна Бородулина, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также лыжник Дмитрий Васильев. Ранее сообщалось, что все российские олимпийцы были проверены на допинг.