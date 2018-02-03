Все российские олимпийцы были проверены на допинг

Все атлеты из России, которые примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, были проверены на допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

В период с 1 апреля 2017 года по 31 января 2018 года было проведено более 16 тыс. допинг-тестов. Особое внимание было уделено странам, находящимся в группе риска, в том числе России.

В настоящее время в состав российской сборной входят 168 спортсменов.

Ранее вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил, что необходимо проверить эффективность всей антидопинговой системы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).