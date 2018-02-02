Вице-президент WADA считает, что необходимо проверить эффективность всей антидопинговой системы после решения CAS

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Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд высказала мнение, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам необходимо произвести независимую оценку эффективности всей антидопинговой системы.

«Считаю, что на кону стоит многое. В последнее время проверке подверглась вся антидопинговая система, и такой исход дела показывает, что проверка была провалена. И для атлетов, и для всего спортивного мира эта ситуация представляется полным хаосом, причём прямо перед Олимпиадой. Нам нужна независимая проверка системы, осуществлённая экспертной группой, которая установит, достаточно ли хороша эта система, чтобы работать как следует», — приводит слова Хеллеланд Nettavisen.

Она назвала оправдание большинства россиян в CAS вершиной айсберга, отметив, что спорт не может жить с возникающими у спортсменов сомнениями, борются ли они за победы с чистыми соперниками или с «допингистами».

«Я считаю, что отсутствие системы, которой можно доверять, — это неприемлемая ситуация. Карты должны быть раскрыты, процедура взятия допинг-проб и их доставки в лаборатории должна быть прозрачной. Этим должны заниматься эксперты. Я выступлю с инициативой по поводу того, чтобы сделать это, потому что в последнее время было допущено много неправильных вещей. Я уже связалась с руководством и выясняю, как можно инициировать процесс», — добавила вице-президент WADA.

Ранее глава комиссии МОК Денис Освальд заявил, что своим решением CAS подаёт плохой сигнал в борьбе с допингом.

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