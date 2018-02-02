Глава комиссии МОК Освальд: CAS подаёт плохой сигнал в борьбе с допингом

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) отменить аннулирование результатов на Играх-2014 в Сочи и пожизненные дисквалификации 28 российских спортсменов.

«Я расстроен и разочарован решением CAS. Было установлено 11 случаев манипуляций с мочой. Доказательств достаточно. CAS установил слишком высокие требования к доказательствам. Сомнений недостаточно, и неправильно стоять на защите обвиняемого. Я просто не могу этого понять. Мы провели судебно-медицинскую экспертизу. CAS подаёт плохой сигнал в борьбе с допингом. Будем ли обращаться в Федеральный суд Швейцарии? Шансы на успех у нас очень низки», — приводит слова Освальда Tribune de Geneve.

Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.