Глава комиссии МОК Освальд: CAS подаёт плохой сигнал в борьбе с допингом
«Я расстроен и разочарован решением CAS. Было установлено 11 случаев манипуляций с мочой. Доказательств достаточно. CAS установил слишком высокие требования к доказательствам. Сомнений недостаточно, и неправильно стоять на защите обвиняемого. Я просто не могу этого понять. Мы провели судебно-медицинскую экспертизу. CAS подаёт плохой сигнал в борьбе с допингом. Будем ли обращаться в Федеральный суд Швейцарии? Шансы на успех у нас очень низки», — приводит слова Освальда Tribune de Geneve.
Ранее сообщалось, что CAS отменил аннулирование результатов 28 российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. 11 спортсменов получили временную дисквалификацию вместо пожизненной и не смогут принять участие только в ближайших Играх в Пхёнчхане.