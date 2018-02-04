Патриарх Кирилл уверен, что после решения CAS российские спортсмены смогут поехать на ОИ-2018

Короткая ссылка
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что российские спортсмены, которых оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS), смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года.

«Вы все знаете, что произошло не просто со спортсменами — со страной нашей: беспрецедентное по своей организованной силе давление на соответствующие международные спортивные институты с целью практически выбросить Россию из олимпийского движения, скомпрометировать её на многие годы, поставить под сомнение самые лучшие достижения наших спортсменов. Но мы знаем, что правда всегда торжествует, даже если ложь глобально организована», — приводит слова патриарха РИА Новости.

Он выразил уверенность, что после решения CAS «оклеветанные спортсмены, выдающиеся представители нашего спорта, смогут поехать на Олимпиаду в Южную Корею и защищать там честь нашей страны».

1 февраля CAS отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.

Ранее в МОК сообщили, когда решится вопрос об участии оправданных российских спортсменов в ОИ-2018.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru