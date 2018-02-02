Освальд: решение СAS не означает, что оправданных спортсменов допустят к ОИ-2018

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд высказал мнение, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не означает, что оправданных российских спортсменов пригласят на предстоящую Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане.

«Решение CAS — это не пропуск на Игры в Пхёнчхане для 28 атлетов, чьи дисквалификации отменены. Они не приглашены на соревнования в качестве участников. Вердикт CAS не означает, что эти спортсмены объявлены невиновными. Если с тебя сняли наказание, это не значит, что ты автоматически получаешь привилегию быть приглашённым на Игры», — приводит слова Освальда Tribune de Geneve.

Ранее сообщалось что Олимпийский комитет России попросил МОК до 2 февраля выслать 15 оправданным спортсменам индивидуальные приглашения на Игры-2018.