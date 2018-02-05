Тренер Крамер считает решение МОК частью политической игры
- Маркус Крамер
- РИА Новости
«Вначале я не думал, что это является частью политической игры. Но сейчас становится всё более очевидным, что это так», — цитирует Крамера Aftonbladet.
Тренер также удивился неприглашению российского лыжника Сергея Устюгова.
«Устюгова нет ни в отчёте Макларена, ни в списке «Дюшес», к нему вообще нет претензий. Так почему его не приглашают? Я не понимаю, о чём думает Международный олимпийский комитет», — сказал Крамер.
Ранее тренер Маркус Крамер остался доволен положительным решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне относительно российских спортсменов.