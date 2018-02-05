Тренер Крамер считает решение МОК частью политической игры

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает решение Международного олимпийского комитета (МОК) не выдавать приглашения оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) российским спортсменам частью политической игры.
Тренер Крамер считает решение МОК частью политической игры
  • Маркус Крамер
  • РИА Новости

«Вначале я не думал, что это является частью политической игры. Но сейчас становится всё более очевидным, что это так», — цитирует Крамера Aftonbladet.

Тренер также удивился неприглашению российского лыжника Сергея Устюгова.

«Устюгова нет ни в отчёте Макларена, ни в списке «Дюшес», к нему вообще нет претензий. Так почему его не приглашают? Я не понимаю, о чём думает Международный олимпийский комитет», — сказал Крамер.

Ранее тренер Маркус Крамер остался доволен положительным решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне относительно российских спортсменов.

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