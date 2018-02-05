Не приглашённый на ОИ-2018 скелетонист Третьяков не намерен завершать карьеру

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Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков не собирается завершать карьеру после неприглашения на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
Не приглашённый на ОИ-2018 скелетонист Третьяков не намерен завершать карьеру
  • Александр Третьяков
  • РИА Новости

«Пока об этом даже не думаю, такие решения просто так не принимаются. Я ещё в обойме», — цитирует Третьякова ТАСС.

Комиссия МОК приняла решение не приглашать оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне российских спортсменов, в том числе Третьякова, на Олимпийские игры.

Ранее в Федерации бобслея России назвали произволом неприглашение оправданных Третьякова и Никитиной на Олимпиаду в Пхёнчхане.

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