Не приглашённый на ОИ-2018 скелетонист Третьяков не намерен завершать карьеру
Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков не собирается завершать карьеру после неприглашения на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).
- Александр Третьяков
- РИА Новости
«Пока об этом даже не думаю, такие решения просто так не принимаются. Я ещё в обойме», — цитирует Третьякова ТАСС.
Комиссия МОК приняла решение не приглашать оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне российских спортсменов, в том числе Третьякова, на Олимпийские игры.
Ранее в Федерации бобслея России назвали произволом неприглашение оправданных Третьякова и Никитиной на Олимпиаду в Пхёнчхане.
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