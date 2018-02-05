Не приглашённый на ОИ-2018 скелетонист Третьяков не намерен завершать карьеру

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков не собирается завершать карьеру после неприглашения на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«Пока об этом даже не думаю, такие решения просто так не принимаются. Я ещё в обойме», — цитирует Третьякова ТАСС.

Комиссия МОК приняла решение не приглашать оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне российских спортсменов, в том числе Третьякова, на Олимпийские игры.

Ранее в Федерации бобслея России назвали произволом неприглашение оправданных Третьякова и Никитиной на Олимпиаду в Пхёнчхане.