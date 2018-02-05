«Без доказательной базы»: МОК не намерен приглашать на Олимпиаду 15 оправданных CAS россиян

Комиссия МОК решила отказать в приглашении на Олимпийские игры 2018 года 15 российским спортсменам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). Более того, после решения в пользу россиян президент МОК Томас Бах предложил реформировать CAS. В Госдуме отметили, что своими действиями Международный олимпийский комитет в очередной раз демонстрирует, что превратился в политическую организацию, где решения принимаются без всякой доказательной базы. В Совфеде считают, что в реформировании нуждается сам МОК.

В понедельник, 5 февраля, комиссия МОК отказала в приглашении на Олимпийские игры 2018 года 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Международный спортивный суд.

«Просьба о приглашении 15 спортсменов и тренеров для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане отклонена», — говорится в заявлении комиссии.

Отмечается, что организация рассмотрела дела всех 13 спортсменов, «используя ту же методологию, что и 16 и 17 января 2018 года — в индивидуальном порядке и анонимно».

Как отмечается, после подробного анализа, проведённого комиссией, её члены отметили наличие дополнительных доказательств, которые комиссия Освальда не могла рассмотреть, поскольку они не были доступны.

«Дополнительная информация включала данные из системы управления данными антидопинговой лаборатории (LIMS), сведения о следах наличия запрещённых веществ, доказательства манипулирования профилями стероидов и дополнительную конфиденциальную информацию, предоставленную WADA. Кроме того, комиссия согласилась с тем, что решение CAS не сняло подозрений в применении допинга и не убедило комиссию дать рекомендации о том, что эти 13 спортсменов могут считаться чистыми», — говорится в сообщении комиссии Международного олимпийского комитета.

Реформировать CAS

Кроме того, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости реформировать Спортивный арбитражный суд (CAS). По его словам, о потребности в реформе инстанции свидетельствует её решение в пользу российских спортсменов.

«Считаем, эти решения показывают насущную потребность в проведении реформ, реформ внутренней структуры CAS. Это означает, что CAS должен изменить свою структуру так, чтобы он мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции. Мы будем продолжать поддерживать контакт с CAS», — приводит Р-Спорт слова Баха.

Тем временем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о реформировании WADA и МОК наряду с CAS.

«Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA — Всемирного допингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета», — сказала она.

Матвиенко также отметила неспособность организаций действовать в рамках демократических процедур.

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© Michael Kappeler/dpa

Отреагировала на решение МОК и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?» — написала она на своей странице в Facebook.

«МОК изжил себя»

В решениях МОК, очевидно, есть политическая подоплёка. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев.

Reuters

«Международный олимпийский комитет и его комиссия пытаются сохранить лицо, поскольку все предыдущие решения о дисквалификации спортсменов оказались чистым блефом и CAS отверг практически все их претензии. Очевидно, что МОК превратился в политическую организацию. Его решения принимаются без всякого объяснения, без какой-либо доказательной базы и фактов. Выходит, что спортсмены просто не понравились — «CAS снял с них обвинения, но мы их не допускаем». Но ведь МОК не частная лавочка, его объективность должна быть на максимальном уровне. Такими решениями МОК изжил себя и поставил себя вне закона», — сказал он в беседе с RT.

Депутат подчеркнул, что Россия намерена и далее бороться за участие российских спортсменов в Олимпийских играх.

Томах Бах оказался в «политической ситуации», заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

«Полагаю, что Томас Бах находится в очень сложной ситуации — не спортивной, а политической. Поэтому он ищет такой компромиссный вариант, который поможет его служебному долголетию. Реформировать нужно МОК... Чтобы невозможно было по политическим мотивам лишать национальную делегацию, даже чистых спортсменов, участия в Олимпийских играх. И чтобы олимпийское движение не переходило в разряд инструментов внешней политики одного государства — США», — сказал сенатор.

Оправдательное решение CAS

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

CAS восстановил в правах следующих спортсменов: бобслеистов Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Ольгу Стульневу, Людмилу Удобкину; скелетонистов Александра Третьякова, Сергея Чудинова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну, Марию Орлову; лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Никиту Крюкова, Александра Бессмертных, Евгению Шаповалову, Наталью Матвееву; конькобежцев Ольгу Фаткулину, Александра Румянцева, Ивана Скобрева, Артёма Кузнецова; саночников Татьяну Иванову и Альберта Демченко, хоккеисток Екатерину Лебедеву, Екатерину Пашкевич, Татьяну Бурину, Анну Щукину и Екатерину Смоленцеву.

После этого Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал список тех спортсменов и тренеров, которых хотел бы включить в число делегации олимпийских атлетов из России после решения CAS. В заявку были включены следующие спортсмены: Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт). Также в этом списке значились бывшие атлеты, а ныне тренеры Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон).