«Нарушили собственную хартию»: Колобков о решении МОК не приглашать 15 оправданных российских спортсменов на Игры-2018

Не пригласив на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 оправданных CAS россиян, МОК нарушил собственную хартию. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков. Он подчеркнул, что атлеты вместе с адвокатами продолжат отстаивать свою правоту в судах, выразил надежду на диалог с МОК и WADA в будущем и рассказал о медальном плане отечественной сборной в Южной Корее.

«Аргументация МОК никак не изменилась»

— Вы планируете отвечать на решение МОК? Как в вашем представлении изменилась ситуация после оглашения позиции комитета?

— Ничего не изменилось, просто стала понятна позиция МОК в отношении оправданных российских спортсменов. Они сейчас изучают это решение вместе со своими адвокатами и будут предпринимать дальнейшие шаги в правовом поле.

— Какие именно?

— CAS начиная с 30 января прямо в Пхёнчхане в ускоренном режиме рассматривает заявления спортсменов. Что касается других мер, то в ближайшее время всё узнаете. Как я уже говорил, в данный момент спортсмены продумывают варианты дальнейших действий.

— Есть надежда, что они всё-таки выступят на Олимпиаде?

— Как вы сами понимаете, времени осталось мало. Открытие Игр состоится уже девятого числа, но механизмы обжалования решения МОК у нас ещё остаются. К сожалению, там свою позицию обозначили достаточно чётко.

— Чем МОК аргументировал свой вердикт по россиянам?

— Ровно тем, чем аргументировал это 5 декабря прошлого года после решающего исполкома организации по России. В МОК в очередной раз подчеркнули, что на соревнования спортсменов будут приглашать на своё усмотрение. Если в Рио-де-Жанейро они допускали спортсменов, то теперь принимают решения, основываясь на выводах комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Так что их аргументация никак не изменилась.

— Могут ли российские спортсмены подать иск на МОК в государственные гражданские суды?

— Повторюсь, они вместе со своими адвокатами будут действовать исключительно в правовом поле и отрабатывать все возможные варианты.

— Как может сказаться на олимпийском движении тот момент, что МОК фактически проигнорировал решение CAS?

— Как известно, МОК в своей деятельности руководствуется хартией организации. Несколько статей в ней как раз посвящены разбору различных спорных ситуаций. Так вот, там чётко сказано, что для МОК решения CAS являются основными. Комитет обязан признавать решения Спортивного арбитражного суда, но почему-то ведёт себя иначе и нарушает собственные нормативные акты. Уверен, это напрямую скажется на развитии олимпийского движения. Этот вопрос сейчас интересует не только атлетов из России, но и весь мир.

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«Уверен, корейские болельщики тепло примут россиян»

— Не опасаетесь, что к тем отечественным спортсменам, которые всё-таки выступят в Пхёнчхане, будет предвзятое отношение?

— Все наши спортсмены выступают на высоком уровне много лет. Иногда случаются отдельные провокации со стороны болельщиков, журналистов, соперников, но в целом отношение к ним остаётся уважительным, ведь все атлеты делают одно дело. А уж корейские болельщики, уверен, примут россиян очень тепло. Мы уже сейчас получаем слова поддержки от коллег из Южной Кореи. Для них важно провести Олимпиаду на высоком уровне. Да и некоторые иностранные атлеты тепло высказались о наших спортсменах. Не скрою, это приятно. Да, невозможно исключить отдельные провокационные действия в Пхёнчхане, но я уверен, что в целом атмосфера будет дружелюбной.

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— Стало известно, что у сборной России на церемонии открытия Игр не будет знаменосца. Почему?

— Это требование МОК. Так как в Пхёнчхан поедет команда «Олимпийские атлеты из России», как таковой сборной, во главе которой можно было бы поставить знаменосца на церемонии открытия, не будет, если говорить юридическим языком. Поэтому флаг России пронесёт волонтёр.

— Будет ли у российских спортсменов медальный план?

— Это любимый вопрос журналистов. Могу сказать одно — у нас будет конкурентоспособная команда. В Пхёнчхане выступит много молодых ребят, на которых мы рассчитываем в самом ближайшем будущем.

— Скажется ли на российских саночниках тот факт, что на Олимпиаду не допустили главного тренера сборной Альберта Демченко?

— В Южную Корею поедет достаточное количество тренеров. Специалистов и персонала хватит всем командам. Конечно, жаль, что Демченко не вручили приглашение, но лидеры саночников в Пхёнчхане Роман Репилов и Семён Павличенко — сильные спортсмены. Они доказали, что на них можно рассчитывать.

«У нас нет врагов»

— В одном из последних интервью вы назвали МОК «частной лавочкой». Что имели в виду?

— Не совсем так. Говорил, что не согласен с решениями МОК. Всегда считалось, что международное олимпийское движение принадлежит всем спортсменам и те атлеты, которые честно отобрались на Игры, обязаны быть допущены. В МОК считают иначе. Они приглашают россиян на Олимпиаду в соответствии со своими внутренними критериями, которые не всегда понятны.

— Можно ли сказать, что МОК — враг России?

— У нас нет никаких врагов! Есть партнёры, с которыми мы работаем. МОК многое делает для развития олимпийского движения. Нужно сотрудничать и с международными спортивными федерациями, и с WADA и доказывать свою правоту. А искать врагов не стоит. Это неконструктивная позиция.

— Как сотрудничать с данными организациями, если они этого не хотят?

— Есть вполне законные способы отстаивать свою правоту, убеждать партнёров и продолжать работать с ними в диалоге.