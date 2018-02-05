Министр спорта Колобков ответил на вопрос, является ли МОК врагом России

Короткая ссылка
Министр спорта Павел Колобков ответил на вопрос, является ли Международный олимпийский комитет (МОК) врагом России.
Министр спорта Колобков ответил на вопрос, является ли МОК врагом России
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Что вы! У нас нет врагов. МОК — это партнёры, с которыми мы работаем. Они делают много для олимпийского движения. Мы должны продолжать диалог», — сказал Колобков.

Министр также не исключает, что российских спортсменов будут провоцировать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему комиссия отказала оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) россиянам в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru