Министр спорта Колобков ответил на вопрос, является ли МОК врагом России

Министр спорта Павел Колобков ответил на вопрос, является ли Международный олимпийский комитет (МОК) врагом России.

«Что вы! У нас нет врагов. МОК — это партнёры, с которыми мы работаем. Они делают много для олимпийского движения. Мы должны продолжать диалог», — сказал Колобков.

Министр также не исключает, что российских спортсменов будут провоцировать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему комиссия отказала оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) россиянам в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхёнчхане.