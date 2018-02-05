Министр спорта Колобков ответил на вопрос, является ли МОК врагом России
- РИА Новости
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«Что вы! У нас нет врагов. МОК — это партнёры, с которыми мы работаем. Они делают много для олимпийского движения. Мы должны продолжать диалог», — сказал Колобков.
Министр также не исключает, что российских спортсменов будут провоцировать на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему комиссия отказала оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) россиянам в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхёнчхане.