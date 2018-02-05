Глава МОК объяснил, почему оправданным россиянам не выдали приглашений на ОИ-2018

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, почему комиссия отказала оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) россиянам в выдаче приглашений на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Мы не могли не разрешить чистым российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2018 и поэтому разработали специальную программу индивидуального отбора. Каждый из российских атлетов проходил тщательную проверку перед тем, как получить приглашение на соревнования. CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Олимпиаду», — сказал Бах на пресс-конференции.

Глава МОК отметил, что допуск чистых атлетов на ОИ-2018 служит для защиты интересов спортсменов из других стран.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что МОК может преследовать любые цели и не всегда быть на стороне закона.