Глава МОК объяснил, почему оправданным россиянам не выдали приглашений на ОИ-2018
«Мы не могли не разрешить чистым российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх — 2018 и поэтому разработали специальную программу индивидуального отбора. Каждый из российских атлетов проходил тщательную проверку перед тем, как получить приглашение на соревнования. CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Олимпиаду», — сказал Бах на пресс-конференции.
Глава МОК отметил, что допуск чистых атлетов на ОИ-2018 служит для защиты интересов спортсменов из других стран.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что МОК может преследовать любые цели и не всегда быть на стороне закона.