Матвиенко: WADA и МОК коммерциализировали международный спорт

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) коммерциализировали международный спорт и олимпийское движение. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Есть ещё одна, на мой взгляд, серьёзнейшая проблема — они коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определённом смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли. Разве это правильно?» — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Она подчеркнула, что обсудит этот вопрос на международных межпарламентских площадках и с руководителями парламентов других стран.

Ранее Матвиенко заявила, что совершенно естественно подумать о реформировании МОК и WADA наряду со Спортивным арбитражным судом (CAS).

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