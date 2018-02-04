Матвиенко: WADA и МОК коммерциализировали международный спорт
«Есть ещё одна, на мой взгляд, серьёзнейшая проблема — они коммерциализировали международный спорт, олимпийское движение, в определённом смысле, я бы сказала, превратили их уже в бизнес, поставили во главу угла не спортсменов, а получение прибыли. Разве это правильно?» — цитирует Матвиенко РИА Новости.
Она подчеркнула, что обсудит этот вопрос на международных межпарламентских площадках и с руководителями парламентов других стран.
Ранее Матвиенко заявила, что совершенно естественно подумать о реформировании МОК и WADA наряду со Спортивным арбитражным судом (CAS).