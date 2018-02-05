Журова считает, что МОК может преследовать любые цели и не всегда быть на стороне закона
«Была надежда, что МОК не воспротивится такому решению CAS. Но МОК считает, что он прав и его комиссии предоставили достоверную информацию. МОК может преследовать любые цели и не всегда быть только на стороне закона. Он может руководствоваться своими убеждениями», — приводит слова Журовой «Чемпионат».
Депутат предположила, что российские спортсмены останутся без Олимпиады-2018. Несмотря на это, она призвала добиваться своей правоты в суде.
Ранее депутат Игорь Лебедев назвал беспределом решение МОК об отстранении оправданных россиян от ОИ-2018.