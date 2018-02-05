Депутат Лебедев назвал беспределом решение МОК об отстранении оправданных россиян от ОИ-2018

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Когда услышал о решении МОК по нашим спортсменам, в голове были только матерные слова. Это уже попахивает хорошим русским словом беспредел. Лишний раз убеждаемся в политизированности принятого МОК решения. Видимо, страх перед «хозяином», который «кукловодит» этой организацией, выше, чем решение CAS», — приводит слова Лебедева «Чемпионат».

Депутат отметил, что МОК боится привести в исполнение решение CAS.

«По всем правилам решение CAS должно быть принято и исполнено. Но мы видим, что МОК боится его исполнять. Видимо, МОК очень сильно политически и материально зависит от тех сил на Западе, которые проталкивают антироссийские решения», — добавил Лебедев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют в связи с отказом комиссии МОК разрешить 15 оправданным российским спортсменам участие в ОИ-2018.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер назвал решение МОК не выдавать приглашения оправданным CAS российским спортсменам частью политической игры.