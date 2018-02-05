В Кремле сожалеют в связи с отказом МОК разрешить 15 российским спортсменам участвовать в ОИ-2018
По словам Пескова, решение Спортивного арбитражного суда (CAS) подтверждает необоснованность подозрений в отношении российских спортсменов.
«Мы искренне сожалеем в связи с этим решением. Мы всё-таки считаем, что решение CAS должно снять какие-либо подозрения насчёт спортсменов. Мы убеждены, что решение CAS лишний раз подтвердило необоснованность таких подозрений», — заявил пресс-секретарь.
При этом он подчеркнул, что Россия продолжает общение по экспертным каналам с Международным олимпийским комитетом.
Ранее комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.