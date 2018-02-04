«Кровяной допинг»: в Москве ответили на новую «сенсацию» о российских спортсменах в западных СМИ

Британское издание The Sunday Times и немецкий медиахолдинг ARD выпустили совместный материал с сенсационными данными о «кровяном допинге» на лыжных гонках в 2000-х годах. По мнению журналистов, около трети всех призёров Олимпийских игр и чемпионатов мира тех лет употребляли эритропоэтин или прибегали к переливанию собственной крови. При этом более трети подобных случаев якобы приходились на российских лыжников. В Москве очередной разоблачительный материал западных СМИ назвали фейком и местью за решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по поводу сочинских олимпийцев.

В лыжных гонках давно не происходило крупных допинговых скандалов, если не брать в расчёт обвинения в употреблении допинга отечественными лыжниками. Однако этот скандал недавно закончился полным оправданием российских спортсменов Спортивным арбитражным судом в Лозанне. Тем более сенсационным стал совместный материал The Sunday Times и ARD о допинге в этом виде спорта в 2000-х годах. Журналисты утверждают, что с помощью осведомителя получили доступ к обширной базе данных, в которой содержалось более 200 тыс. проб, взятых у двух тысяч лыжников.



По итогам изучения базы было выявлено, что 290 проб оказались «подозрительными». Сообщается, что результаты анализов крови в данных случаях были аномальными, но сдавших их спортсменов никак не наказали. Никто из них не был дисквалифицирован, некоторые до сих пор продолжают карьеру.

Затем выяснилось, что все аномальные пробы, как утверждают указанные СМИ, принадлежат спортсменам, которые поднимались на подиум Олимпийских игр и чемпионатов мира в период с 2001 по 2010 годы, причём в 91 случаев — чтобы получить золото.

При этом, подчёркивают The Sunday Times и ARD, 34% данных проб принадлежат российским лыжникам, завоевавшим в целом около 60 медалей. За россиянами по числу «подозрительных» проб следуют французы (29%) и австрийцы (28%). В «чёрном списке» также лыжники из Норвегии, Германии, Швеции и Италии.

Что такое «кровяной допинг»

Британское издание The Sunday Times и немецкий медиахолдинг ARD отмечают, что в 254 случаях из 290 спортсмены допускали два типа нарушений — употребление эритропоэтина и переливание собственной крови. Благодаря этому можно повысить уровень гемоглобина в крови и обогатить её кислородом, а также улучшить доставку кислорода к мышцам.

Эритропоэтин (ЭПО) уже давно считается допингом в спорте. Именно за употребления этого препарата был пожизненно дисквалифицирован известный американский велосипедист Лэнс Армстронг. В 2012 году Американское антидопинговое агентство (USADA) обвинило его не только в применении, но и в распространении ЭПО среди коллег.

«Армстронг применял то же, что и все остальные гонщики, — эритропоэтин. Я видел этот препарат в его холодильнике и не раз заставал Лэнса за его употреблением», — рассказывал партнёр Лэнса по сборной США Тайлер Хэмилтон.

Что касается переливания собственной крови, то оно также помогает преодолеть так называемую «кислородную задолженность» и позволяет увеличить аэробную производительность. Данную процедуру запретили в спорте после Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

«Кто-то выполняет политический заказ»

Российские спортсмены назвали очередной «сенсационный» материал западных СМИ о допинге не вызывающим доверия. Так, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отметила, что не хочет обсуждать выводы авторов материала, пока не увидит подтверждающих документов.

«Не очень хочется комментировать этот материал. Пока не увижу документов, подтверждающих сделанное заявление, данная информация останется для меня неофициальной. Прессе я не верю. А уж когда появятся доказательства, будет и реакция с нашей стороны», — пообещала Вяльбе в беседе с RT.

В свою очередь, известный российский тренер Сергей Крянин предположил, что данный материал может положить начало очередной атаке на отечественный спорт.

«Честно говоря, давно привык ничему не удивляться. Для меня это просто очередной фейк, не более. Даже не знаю, как реагировать на это. Как по мне, продолжается борьба против России. Кто-то выполняет политический заказ. Сейчас поднимут пробы с 2001 года. Слушайте, ну давайте перепроверим анализы 40-х годов прошлого века!», — заявил тренер в беседе с RT.

Специалист отметил, что практика перепроверки допинг-проб прошлых лет негативно влияет на спорт.

«Если WADA допустило спортсменов на соревнования, то крайне странно потом отбирать у них медали. Это негативно влияет на развитие всего вида спорта. С другой стороны, возможно, WADA это просто выгодно. Там всё не могут успокоиться после оправдательного решения CAS в пользу наших ребят. Запускается вся эта шумиха… Хотелось бы, чтобы там работали всё-таки адекватные люди, а не разрушители», — посетовал Крянин.

Вместе с тем тренер отметил, что список допинга в спорте постоянно меняется и уследить за ним бывает сложно.

«Мне сложно говорить, о том, насколько серьёзно распространён допинг в лыжных гонках. Начнём с того, что правила меняются буквально на ходу. Кто знает, быть может, в WADA скажут, что кофе лыжникам пить тоже нельзя — кофеин ведь бодрит, а потому может считаться допингом. Мы все выступаем категорически против запрещённых препаратов, но порой вся эта борьба становится просто смешной», — добавил Крянин.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова посоветовала западным СМИ «не заниматься ерундой».

«Видимо, людям просто нечем заняться. Проиграли в суде и начинают мстить. Хотя кому мстить? Ситуация-то безвыходная. У меня вопрос: им-то это зачем? Чтобы потом отстранить всю страну? Или для поднятия собственного имиджа? Они просто занимаются ерундой. Я, честно говоря, стараюсь во всё это не лезть и не следить за интригами», — заявила спортсменка в интервью RT.