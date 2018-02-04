СМИ: Результаты тестов крови многих лыжников вызвали подозрения у антидопинговых экспертов

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Результаты анализов крови многих спортсменов, принимавших участие в соревнованиях по лыжным гонкам, вызвали подозрения у антидопинговых экспертов.

По данным, попавшим в распоряжение немецкого ARD и британского The Sunday Times от неназванного осведомителя, под подозрение экспертов попали образцы крови лыжников, завоевавших в период с 2001 по 2010 год около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира.

По мнению антидопинговых экспертов, приглашённых для обработки полученных изданиями данных, лыжники прибегали к двум общепринятым способам применения «кровяного» допинга — инъекциям эритропоэтина или переливанию собственной крови, которая была сдана ранее.

Отмечается, что под подозрения попали результаты тестов крови лыжников из России, Норвегии, Германии, Швеции и Италии.

Ранее сообщалось, что участники Олимпиады-2018 сдадут около 2500 допинг-проб.

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