СМИ: Результаты тестов крови многих лыжников вызвали подозрения у антидопинговых экспертов
По данным, попавшим в распоряжение немецкого ARD и британского The Sunday Times от неназванного осведомителя, под подозрение экспертов попали образцы крови лыжников, завоевавших в период с 2001 по 2010 год около трети всех медалей Олимпиад и чемпионатов мира.
По мнению антидопинговых экспертов, приглашённых для обработки полученных изданиями данных, лыжники прибегали к двум общепринятым способам применения «кровяного» допинга — инъекциям эритропоэтина или переливанию собственной крови, которая была сдана ранее.
Отмечается, что под подозрения попали результаты тестов крови лыжников из России, Норвегии, Германии, Швеции и Италии.
Ранее сообщалось, что участники Олимпиады-2018 сдадут около 2500 допинг-проб.