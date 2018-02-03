МОК: участники Олимпиады-2018 сдадут около 2500 допинг-проб
- Reuters
- © Christinne Muschi
Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на руководителя медицинского департамента организации Ричарда Баджетта.
Отмечается, что более 1400 допинг-тестов атлеты сдадут в рамках внесоревновательного допинг-контроля, а остальные — непосредственно в ходе турниров по различным видам спорта.
Ранее сообщалось, что для забора допинг-проб на Олимпиаде-2018 будут использоваться пробирки старого образца.