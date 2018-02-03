МОК: участники Олимпиады-2018 сдадут около 2500 допинг-проб

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Участники зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане сдадут порядка 2500 допинг-проб.
МОК: участники Олимпиады-2018 сдадут около 2500 допинг-проб
  • Reuters
  • © Christinne Muschi

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на руководителя медицинского департамента организации Ричарда Баджетта.

Отмечается, что более 1400 допинг-тестов атлеты сдадут в рамках внесоревновательного допинг-контроля, а остальные — непосредственно в ходе турниров по различным видам спорта.

Ранее сообщалось, что для забора допинг-проб на Олимпиаде-2018 будут использоваться пробирки старого образца.

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