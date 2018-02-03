На ОИ-2018 будут использоваться старые пробирки для допинг-проб

Международный олимпийский комитет (МОК) будет использовать старые пробирки для допинг-тестов во время ОИ-2018 в Пхёнчхане.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

По его словам, комитет уверен в данной системе. В январе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало использовать именно пробирки старого образца, так как было выявлено, что новые пробирки можно открыть вручную.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК рассмотрит приглашение на ОИ-2018 оправданных CAS 15 российских спортсменов.