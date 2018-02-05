Медведев назвал аморальным решение МОК не допустить до ОИ оправданных CAS спортсменов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) россиян на Игры 2018 года в Пхёнчхане.

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что такое решение было принято группой людей, решивших поставить себя выше суда, МОК, спортсменов и болельщиков.

«Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране. Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснить, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде? Такой подход противоречит фундаментальным правовым началам. Не говоря уже о том, что он уничтожает человека, всю жизнь посвятившего спорту», — добавил премьер-министр.

Ранее комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

1 февраля стало известно, что CAS отменил санкции, которые были приняты МОК по отношению к 28 российским спортсменам.