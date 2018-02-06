Холода, вирус и апелляции российских спортсменов: в МОК рассказали о главных проблемах при подготовке к Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете уверены в правильности решения не допускать оправданных российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане. Об этом заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс. В то же время он отказался пояснить, как в комитете восприняли новость о рассмотрении в Спортивном арбитражном суде апелляций атлетов из России. Ранее иски в CAS подали 32 спортсмена. О чём ещё представители МОК говорили в ходе пресс-конференции в преддверии старта Олимпиады — в материале RT.

В южнокорейском Пхёнчхане прошла пресс-конференция с участием директора МОК по коммуникациям Марка Адамса и исполнительного директора организации Кристофа Дюби. В ходе неё обсуждался ряд вопросов, касающихся предстоящих Игр.

Для российских болельщиков наибольший интерес представляет реакция комитета на иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), поданный 32 российскими спортсменами. В нём атлеты требуют срочно допустить их до Олимпиады, а в качестве оснований для иска указаны «нетранспарентный характер применённых критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере».

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Адамс, комментируя данное решение спортсменов из России, заявил, что МОК уверен в своей позиции по допуску атлетов до соревнований.

«Мы не боимся и ожидаем решения, мы уверены в своей позиции. Вы видели отчёт главы Независимой организации антидопингового тестирования госпожи Фурнейрон, которая отметила, что дело каждого спортсмена рассматривалось индивидуально и анонимно. Была проделана действительно огромная работа, чтобы гарантировать, что у чистых спортсменов будет возможность принять участие в Олимпиаде», — сказал Адамс.

При этом директор МОК по коммуникациям добавил, что не собирается рассуждать о возможных действиях комитета после оглашения решения CAS.

«Преждевременно строить предположения о том, как поступит и что скажет МОК в зависимости от решения CAS», — отметил Адамс.

Холод, билеты и вирус

Помимо вопроса допуска российских спортсменов от Олимпиады, на пресс-конференции обсуждалась церемония открытия игр в Пхёнчхане. По предварительным данным, во время неё ожидается минусовая температура. Однако Дюби заверил, что атлетам не дадут замёрзнуть.

«Принимаются все необходимые меры. Существует операционный план, который мы считаем достаточно надёжным. Атлетов на автобусах подвезут непосредственно к стадиону, они будут находиться в тепле во время ожидания выхода на арену. Кроме того, для всех зрителей есть набор, который позволит им согреться, это же касается и спортсменов. Так что оргкомитет принимает все необходимые меры. Сразу по окончании церемонии спортсмены вернутся в Олимпийскую деревню», — приводит слова Дюби ТАСС.

Он сообщил, что на церемонию открытия Олимпиады на данный момент продано более 75% билетов, однако это не является окончательной цифрой.

«В настоящее время реализовано 77% билетов на торжественную церемонию открытия Игр в Пхёнчхане. При этом они продолжают продаваться. Сейчас остаётся около 3 тыс. нереализованных билетов. Мы ожидаем, что пик продаж будет зафиксирован ближе к началу соревнований», — выразил мнение Дюби.

В МОК также подтвердили информацию о том, что около 1,2 тыс. охранников, которые должны были работать на Олимпиаде, заразились норовирусной инфекцией. При этом 4 февраля был госпитализирован 41 сотрудник службы с симптомами диареи и рвоты.

Дюби заявил, что пострадавшие от инфекции охранники будут заменены на солдат. Спортсменам, проживающим в Олимпийской деревне, раздадут листовки с мерами предосторожности.

«Вирус достаточно заразный. Населению Олимпийской деревни раздадут листовки, в которых будут описаны меры предосторожности, жидкость для обеззараживания рук и так далее. Мы сделаем всё, чтобы обезопасить спортсменов от угрозы вируса. Служба безопасности, которая первой пострадала от вируса, больше не работает на Играх. Это 1,2 тыс. человек, которые прибыли из одного района страны. Все они поставлены под карантин. Их заменила армия. Необходимо локализовать этот вирус», — сказал исполнительный директор МОК.

В настоящее время источник норовирусной инфекции не найден. Не исключается, что работники могли заразиться через воду.

«Происхождением вируса может быть источник воды. Нормы относительно качества напитков и питания очень жёсткие. Но пока точно не выявлено, откуда появился вирус», — добавил Дюби.

Также в ходе общения с журналистами обсуждалось выступление сборных Южной Кореи и КНДР на Играх. В частности, вопрос касался флага, под которым объединённая национальная команда будет участвовать в турнире.

«20 января в Лозанне во время подписания соглашения между странами об участии в Играх был принят общий флаг этих стран. Именно его мы хотим видеть на атрибутике спортсменов. Вопрос с болельщиками будут решаться по мере их поступления», — отметил Адамс.

Кроме того, на пресс-конференции был поднят вопрос о возможном исключении бокса из программы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. По словам Адамса, МОК недоволен некоторыми аспектами работы Международной ассоциации бокса (AIBA).

«Мы имеем ряд вопросов к AIBA по поводу управления организацией. Над федерацией бокса по-прежнему нависает угроза. Дело ещё не завершено. Мы недовольны тем, что происходит там. Необходимо дождаться доклада, который будет предоставлен 30 апреля», — сказал Адамс.

Он добавил, что Международный олимпийский комитет уже принял ряд решений в отношении AIBA и будет продолжать делать это вплоть до того момента, пока ассоциация не будет соответствовать требованиям МОК.

Также была затронута тема выборов города — организатора зимних Олимпийских игр 2026 года. По словам Дюби, на проведение соревнований претендуют четыре страны.

«Мы уже провели несколько инспекционных поездок по четырём городам-организаторам. До марта представители городов могут вступить с нами в контакт и начать готовиться к первой стадии процесса отбора. Мы называем её стадией диалога. Подтвердили своё желание принять у себя Игры-2026 Норвегия и Австрия, однако есть ещё две страны, которые проявили интерес к турниру», — добавил Дюби.