«Решают, рады нам или нет»: МОК рассмотрит возможность восстановления членства ОКР до конца ОИ-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) может быть восстановлен в правах до окончания зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. С таким заявлением выступила глава комиссии МОК по работе со спортсменами-олимпийцами из России Николь Хеверц. В Госдуме также не исключают подобного развития событий. О возможной отмене санкций против российского спорта — в материале RT.

ОКР может быть восстановлен в своих правах до окончания Олимпиады 2018 года. Об этом сообщила глава комиссии МОК Николь Хеверц. По её словам, организация будет следить за ситуацией на Играх, после чего примет решение о членстве российского комитета.

«На данный момент нет решения по восстановлению ОКР, мы будем наблюдать за ситуацией и в конце Игр мы выскажем свои рекомендации по восстановлению или невосстановлению ОКР», — цитирует РИА Новости Хеверц.

Ранее МОК опубликовал правила поведения для российских спортсменов. В их число входит запрет на использование национальной символики, а также логотипа ОКР. Соблюдение предписаний будет контролироваться рабочей группой комитета, за их нарушение могут быть введены дополнительные санкции.

Как отмечает глава комиссии МОК, для восстановления членства России необходимо неукоснительно выполнять условия, выдвинутые организацией.

«Если Россия хочет снова быть частью олимпийской семьи, она должна выполнить наши условия. Правила поведения российских атлетов мы обсуждали с представителями ОКР, мы перевели их на русский, каждый из атлетов подписал их», — отметила Хеверц.

Кроме того, она пояснила, что МОК не отвечает за высказывания отдельных политиков и другие обстоятельства, а партнёром организации является ОКР. В комитете также признаются, что не обладают возможностью следить за каждым атлетом.

«Мы не можем отслеживать поведение каждого спортсмена, это невозможно. Мы будем смотреть на общее отношение к условиям МОК», — добавила Хеверц.

Ранее о возможном восстановлении ОКР до конца Олимпиады 2018 года говорилось во время заседания МОК, состоявшегося 5 декабря. Тогда президент организации Томас Бах назвал главное условие для подобного решения.

«У каждого российского атлета есть право на апелляцию, и мы будем его соблюдать. В своём решении мы отмечаем, что восстановление ОКР зависит от полного выполнения условий. Основное требование к российской стороне — это достойное принятие выдвинутых санкций», — заявил президент МОК.

В том случае, если российский комитет будет восстановлен до окончания Игр, отечественные спортсмены смогут пройти под своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады.

При этом не все в МОК поддерживают такое решение организации. Так, член комитета от Великобритани Адам Пенгилли выступил против восстановления ОКР в правах до окончания Игр.

«Я считаю, что Олимпийский комитет России не должен быть восстановлен в правах до конца Олимпиады. Во-первых, когда спортсмен попадается на допинге, он получает дисквалификацию на четыре года, а не на два с половиной месяца. Во-вторых, в России не признают решения комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида», — считает Пенгилли.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Валерий Газзаев назвал «приятной новостью» данное заявление Хеверц, однако напомнил о реакции президента МОК Томаса Баха на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в пользу российских спортсменов.

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«Это очень приятная новость. Нужно верить в это. При этом нельзя забывать, как критически Томас Бах высказался о решении CAS по поводу российских спортсменов. Его слова крайне разочаровали. При этом формулировка «временное отстранение» является довольно пространной. Не названы никакие сроки. Величайшую страну и спортивную державу в мире держат в таком подвешенном положении», — заявил Газзаев в беседе с RT.

При этом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выразила мнение, что восстановить членство ОКР гораздо проще именно во время Олимпиады.

«Все члены МОК находятся на Олимпиаде. Существует возможность экстренно собрать исполком и принять любое решение. В Пхёнчхане это сделать значительно проще. Им необходимо взвесить все за и против. В том случае, если во время Игр не будет каких-либо провокаций, чего я не исключаю, ОКР может быть восстановлен до окончания турнира. Если говорить о законности и регламентных нормах, такая возможность существует», — считает Журова.

По словам олимпийской чемпионки, негативная реакция МОК на вердикт CAS обусловлена тем, что организации руководствуются разными мотивами при вынесении приговора.

«МОК и CAS принимают решения на абсолютно разных основаниях. Если комитету для отстранения россиян хватило 1% сомнений в их чистоте, то суду необходимы 100% доказательств. Они не увидели подобного в предоставленных материалах и вынесли вердикт в пользу наших атлетов. При этом в МОК удивлены тем, что для вынесения обвинительного приговора недостаточно их сомнений в чистоте россиян», — заявила депутат.

Как считает Журова, гарантий того, что ОКР будет восстановлен в правах до окончания Олимпиады, не существует. Однако она сама была свидетельницей того, как МОК вернул статус Национальному олимпийскому комитету (НОК) во время турнира.

«МОК может и не восстановить Россию до окончания Игр. В этой организации мы являемся всего лишь приглашёнными гостями. В комитете решают, рады нам или нет. Я сама была свидетельницей восстановления НОК во время турнира. Случилось это с Индией во время Олимпиады 2014 года в Сочи. Изначально она не была допущена, однако через несколько дней исполком МОК собрался и принял соответствующее решение. В результате уже с середины турнира флаг страны был поднят в Олимпийской деревне. Таким образом, аналогичные действия в отношении России возможны, такая практика существует», — сказала олимпийская чемпионка.

В то же время Журова решила воздержаться от каких-либо прогнозов относительно возможного вердикта МОК. По её словам, оценить это так же сложно, как и то, сколько медалей на турнире завоюют отечественные спортсмены.

«По восстановлению России сложно дать однозначный ответ. Думаю, прогноз не сможет дать ни один человек. То же самое касается и возможного количества завоёванных медалей. Неясно, в каком психологическом состоянии подойдут наши атлеты к Играм», — добавила Журова.