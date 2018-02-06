Битва за Олимпиаду: 32 российских спортсмена подали иск в суд Лозанны в связи с дискриминацией по принципу гражданства

32 российских спортсмена, которым Международный олимпийский комитет не прислал приглашение на Игры в Пхёнчхане, оспорят решение МОК в суде первой инстанции трибунала Лозанны. В заявлении юридической компании Schellenberg Wittmer отмечается, что основаниями для иска стали дискриминация по принципу гражданства, невыполнение вердикта Спортивного арбитражного суда, а также нанесение ущерба репутации и профессиональной карьере. Также российские атлеты подали апелляцию в CAS, где их дела будут рассмотрены 7 февраля.

32 российских атлета подали иск в суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их к участию в Играх-2018. Об этом говорится в заявлении швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer.

«32 российских спортсмена, не получивших приглашения для участия в Олимпиаде в Пхёнчхане, подали коллективный иск к МОК в суд первой инстанции трибунала Лозанны с требованием срочно обязать МОК допустить их к участию в этих Играх. В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер применённых критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере», — приводит РИА Новости текст заявления.

Кроме того, российские спортсмены подали иски в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Федеральный суд Швейцарии в связи с недопуском к Олимпийским играм 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщил глава CAS Джон Коутс.

«Этим утром 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и снова в CAS. Эти апелляции поданы на решения комиссий МОК», — приводит слова Коутса ТАСС.

Список атлетов, обратившихся в CAS, опубликован на официальном сайте суда. Апелляции подали Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Руслан Захаров, Денис Айрапетян, Артём Козлов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков, Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Ксения Столбова, Иван Букин, Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов и Сергей Плотников.

«Заявители оспаривают решение МОК, который отказался пригласить их принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Они просят, чтобы CAS отменил решение МОК и разрешил участвовать в Играх в качестве олимпийских спортсменов из России», — отмечается в документе, опубликованном CAS.

Предполагается, что слушания по делам спортсменов состоятся в среду, 7 февраля. Их дела рассмотрит выездная группа арбитров, в которую войдут канадка Кэрол Робертс, швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

«Я очень надеюсь, что швейцарский суд быстро примет решение и восстановит право спортсменов принимать участие в Олимпиаде», — сказал в беседе с RT член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв.

Он отметил, что спортсмены должны продолжать борьбу и отстаивать свои права.

«Я их поддерживаю и считаю, что они ни в коем случае не должны сдаваться. Этому их учили и родители, и тренеры. Они граждане великой страны, и я уверен, что они добьются правды», — заявил парламентарий.

«Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема»

1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов Игр в Сочи. ОКР сформировал список из 15 спортсменов и тренеров, которых хотел бы включить в делегацию олимпийских атлетов из России. В заявку вошли Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артём Кузнецов и Татьяна Иванова, а также бывшие атлеты и тренеры Альберт Демченко и Сергей Чудинов.

Однако в понедельник, 5 февраля, комиссия Международного олимпийского комитета отклонила просьбу о приглашении указанных спортсменов и тренеров на Олимпийские игры в Пхёнчхане, а президент МОК Томас Бах призвал реформировать CAS в связи с решением, принятым в пользу российских атлетов. Глава CAS Джон Коутс подчеркнул, что примет во внимание критику со стороны Баха.

Также по теме «Нарушили собственную хартию»: Колобков о решении МОК не приглашать 15 оправданных российских спортсменов на Игры-2018 Не пригласив на Олимпийские игры в Пхёнчхане 15 оправданных CAS россиян, МОК нарушил собственную хартию. Об этом заявил министр спорта...

В комиссии спортсменов ОКР выразили удивление заявлением МОК о том, что решение было принято «в индивидуальном порядке и анонимно».

«Удивительно, что комиссия МОК в своих решениях опирается на некие дополнительные, вызывающие подозрение анонимные сведения и свидетельства одного и того же мошенника, а не на решения CAS и данные многочисленных допинг-тестов российских спортсменов за несколько последних лет», — говорится в заявлении ОКР.

Представители российских властей также не согласились с решением МОК. Глава правительства Дмитрий Медведев назвал недопуск оправданных спортсменов «аморальным и политизированным».

«Комиссия МОК приняла постыдное решение. Несправедливое и неправовое. Аморальное и политизированное. Не допустив наших спортсменов, которые были восстановлены в правах спортивным судом, созданным специально для разрешения подобных спорных ситуаций, комиссия растоптала и Олимпийскую хартию, и элементарные принципы права», — заметил премьер-министр.

По его словам, решение МОК противоречит фундаментальным правовым началам и находится за гранью понимания.

«Цель этого решения очень далека от спорта. Эта цель — причинить политический ущерб нашей стране. Да, сам МОК решает, кого из спортсменов звать на Олимпиаду, но как объяснять, почему не зовут тех, к кому нет юридических претензий и чья вина не доказана в суде?» — отметил министр.

По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в случае реформирования CAS необходимо применить аналогичные меры к WADA и МОК.

«Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд, особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA — Всемирного антидопингового агентства, да и самого Международного олимпийского комитета», — заявила она.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила проверить членов МОК на допинг.

«После таких заявлений возникает вопрос: а не пора ли на допинг проверить членов МОК?» — написала она на своей странице в Facebook.

Однако если выездная комиссия CAS вновь примет решение в пользу российских спортсменов, МОК уже не сможет отказать им в приглашении. Такого мнения придерживается спортивный юрист Михаил Прокопец.

Представляющая интересы российских спортсменов адвокат Анна Козьменко заявила о намерении оспорить отказ МОК выслать приглашения российским атлетам.

«В настоящий момент мы предпринимаем все правовые шаги, чтобы добиться приглашения спортсменов на Олимпиаду. Мы будем продолжать добиваться, чтобы спортсмены получили допуск», — цитирует Козьменко ТАСС.

«У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: «Обязать МОК…» Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема», — приводит слова юриста сайт ОКР.