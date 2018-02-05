В сети предложили разогнать Международный олимпийский комитет
- Томас Бах
- globallookpress.com
- © dpa / Michael Kappeler
Один из пользователей социальной сети Twitter отметил, что на Олимпийские игры тратится очень много денег, а они сами являются рассадником предателей.
Есть чемпионаты Европы, мира, есть где спортсменам принять участия. А ОИ рассадник предателей как оказалось., и разбазаривание наших денег, очень больших денег.— Бардак Витальевич. (@leva701) 5 февраля 2018 г.
Другой отметил, что уже давно пора распустить МОК и наказать его чиновников за причинение морального и материального ущерба спортсменам.
МОК как частная лавочка действует!кто право ему дал такое?— tatiana oilili (@tatianavovo) 5 февраля 2018 г.
ГНАТЬ МОК,ЗАСУДИВ И НАКАЗАВ ДОЛЛАРОМ ЗА МОРАЛЬНЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ СПОРТСМЕНОВ И СТРАНЫ, И ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ ВЛАСТИ,И ЗА ПОЛИТИКУ В СПОРТЕ!
«Похоже, весь МОК на тяжёлый допинг подсел. Мутная Очень Контора», — отметил третий.
Похоже весь МОК на тяжелый допинг подсел. Мутная Очень Контора.— Роман Александрович (@RomanusAl) 5 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что МОК не намерен приглашать на Олимпиаду 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян.