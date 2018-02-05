В сети предложили разогнать Международный олимпийский комитет

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Желание Международного олимпийского комитета (МОК) исключить бокс из программы соревнований Летних Олимпиад вызвало негодование у поклонников этого вида спорта.
В сети предложили разогнать Международный олимпийский комитет
  • Томас Бах
  • globallookpress.com
  • © dpa / Michael Kappeler

Один из пользователей социальной сети Twitter отметил, что на Олимпийские игры тратится очень много денег, а они сами являются рассадником предателей.

Другой отметил, что уже давно пора распустить МОК и наказать его чиновников за причинение морального и материального ущерба спортсменам.

«Похоже, весь МОК на тяжёлый допинг подсел. Мутная Очень Контора», — отметил третий.

Ранее сообщалось, что МОК не намерен приглашать на Олимпиаду 15 оправданных Спортивным арбитражным судом россиян.

 

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