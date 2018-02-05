Юрист: CAS может обязать МОК пригласить спортсменов на ОИ-2018

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал мнение, что оправданным Спортивным арбитражным судом (CAS) российским спортсменам, которых Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Игры-2018, следует обратиться в выездную арбитражную коллегию в Пхёнчхане для ускоренного рассмотрения апелляций.

«У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: «Обязать МОК…» Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема», — приводит слова юриста пресс-служба Олимпийского комитета России.

5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что оправданные CAS лыжники в течение двух дней оспорят решение МОК не приглашать их на ОИ-2018.