Юрист: CAS может обязать МОК пригласить спортсменов на ОИ-2018
- Reuters
«У МОК не будет никаких возможностей отказаться. Этим решением CAS обяжет его допустить спортсменов к Олимпийским играм. Так и будет прописано: «Обязать МОК…» Если МОК не послушает CAS, возникнет большая проблема», — приводит слова юриста пресс-служба Олимпийского комитета России.
5 февраля стало известно, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Ранее сообщалось, что оправданные CAS лыжники в течение двух дней оспорят решение МОК не приглашать их на ОИ-2018.