Оправданные CAS лыжники в течение двух дней оспорят решение МОК не приглашать их на ОИ-2018

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что лыжники, чьи апелляции были удовлетворены Спортивным арбитражным судом, в течение двух дней намерены оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на предстоящие зимние Игры-2018.

«Мы готовы дальше бороться за свою честь. Сегодня вечером, максимум завтра утром мы будем знать, в какой суд идём. Решение будут принимать адвокаты, а не я. Мы с ними работаем уже второй год и полностью им доверяем, видя, что они делают свою работу максимально рассудительно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.