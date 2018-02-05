Оправданные CAS лыжники в течение двух дней оспорят решение МОК не приглашать их на ОИ-2018

Короткая ссылка
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что лыжники, чьи апелляции были удовлетворены Спортивным арбитражным судом, в течение двух дней намерены оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать их на предстоящие зимние Игры-2018.
Оправданные CAS лыжники в течение двух дней оспорят решение МОК не приглашать их на ОИ-2018
  • Reuters

«Мы готовы дальше бороться за свою честь. Сегодня вечером, максимум завтра утром мы будем знать, в какой суд идём. Решение будут принимать адвокаты, а не я. Мы с ними работаем уже второй год и полностью им доверяем, видя, что они делают свою работу максимально рассудительно», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее сообщалось, что комиссия МОК отказала 15 российским спортсменам в приглашении на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru