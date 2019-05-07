Шипулин назвал условие, при котором мог выступить на Олимпиаде-2018

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что мог выступить на Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане при условии смены гражданства.

«Я попал в список Родченкова, там же был Тимофей Лапшин. Но он ушёл выступать за сборную Кореи, написал объяснительную записку и выступил на Олимпиаде-2018. Я тоже писал, но мне МОК не ответил до сих пор, почему я не был приглашён. Если бы я ушёл выступать за другую страну, меня бы пустили на Олимпиаду», — сказал экс-биатлонист в интервью Марии Командной на YouTube.

Антон Шипулин завоевал золотую медаль на Играх-2014 в Сочи.

Ранее Шипулин заявил, что в России нужно строже наказывать за применение допинга.