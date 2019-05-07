Шипулин считает, что в России нужно строже наказывать за применение допинга

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин считает, что в России необходимо больше обсуждать тему допинга и сильнее наказывать за нарушение антидопинговых правил.
Шипулин считает, что в России нужно строже наказывать за применение допинга
  • РИА Новости

«Надо поставить допинг в жёсткие рамки. Государство этим занимается, но нужно ещё жёстче. У нас мало говорят о допинге. Нужно больше говорить, больше наказывать. Это изменило бы ситуацию в лучшую сторону», — заявил биатлонист в блоге Марии Командной на YouTube.

Также Шипулин не исключает возможности возникновения ситуаций, когда спортсмен не принимал допинг целенаправленно, а запрещённый препарат ему подсыпали соперники.

Ранее в СБР заявили, что не смогут помочь биатлонистке Васильевой.

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