В СБР заявили, что не смогут помочь биатлонистке Васильевой

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В Союзе биатлонистов России (СБР) предполагают, что спортсменка Маргарита Васильева получит двухлетнюю дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов.
В СБР заявили, что не смогут помочь биатлонистке Васильевой
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Решение по Васильевой принимает Международный союз биатлонистов (IBU), там нечего обсуждать — она нарушила антидопинговые правила, получила три флажка. По нашим предположениям, это будет двухлетняя дисквалификация. СБР уже никак не сможет помочь Васильевой в обжаловании решения, так как факты нарушений налицо, обращаться за помощью можно было до получения третьего флажка», — цитирует ТАСС исполнительного директора СБР Сергея Голикова.

Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, за что теперь может быть дисквалифицирована.

Ранее Голиков рассказал, сколько пунктов «дорожной карты» IBU выполнил СБР.

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