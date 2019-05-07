В СБР заявили, что не смогут помочь биатлонистке Васильевой

В Союзе биатлонистов России (СБР) предполагают, что спортсменка Маргарита Васильева получит двухлетнюю дисквалификацию за пропуск трёх допинг-тестов.

«Решение по Васильевой принимает Международный союз биатлонистов (IBU), там нечего обсуждать — она нарушила антидопинговые правила, получила три флажка. По нашим предположениям, это будет двухлетняя дисквалификация. СБР уже никак не сможет помочь Васильевой в обжаловании решения, так как факты нарушений налицо, обращаться за помощью можно было до получения третьего флажка», — цитирует ТАСС исполнительного директора СБР Сергея Голикова.

Биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста в течение года, за что теперь может быть дисквалифицирована.

Ранее Голиков рассказал, сколько пунктов «дорожной карты» IBU выполнил СБР.