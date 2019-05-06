Голиков рассказал, сколько пунктов «дорожной карты» IBU выполнил СБР

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков рассказал, сколько выполнено пунктов «дорожной карты» Международного союза биатлонистов (IBU) по восстановлению прав российской организации.

«Можно точно сказать, что восемь из 12 пунктов выполнены. Из четырёх оставшихся два пункта связаны с финансовыми взаимоотношениями», — приводит слова исполнительного директора СБР РИА Новости.

По его словам, один пункт связан с расходами IBU по тестированию россиян на допинг, второй же касается проведения заседаний исполкома или конгресса IBU, на которых обсуждаются вопросы по российскому биатлону. Он также отметил, что по ещё одному требованию IBU выдвинул не очень внятную формулировку, и в СБР не очень понимают, что от них хотят.

«Еще один пункт касается того, что СБР должен иметь представителя в медицинском комитете IBU, но новый медицинский комитет IBU ещё не создан. Поэтому данный пункт мы и выполнить не можем», — добавил Голиков.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее В СБР выразили мнение, что организацию могут восстановить в правах осенью.