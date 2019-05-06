В СБР считают, что организацию могут восстановить в правах осенью

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков заявил, что организация может быть восстановлена в правах уже ближайшей осенью.

«Существует вероятность того, что к следующему заседанию исполкома IBU все констатируют, что СБР выполнил «дорожную карту» по восстановлению», — цитирует исполнительного директора СБР РИА Новости.

По его словам, в Международном союзе биатлонистов (IBU) согласились со многими позициями СБР. По этой причине вероятность положительного решения в пользу СБР повышается.

«Соответственно, следующий конгресс IBU, который состоится осенью, может принять решение о восстановлении СБР», — добавил Голиков.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов заявил, что СБР сделал максимум для защиты биатлонистки Маргариты Васильевой.