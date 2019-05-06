Нуждов заявил, что СБР сделал максимум для защиты биатлонистки Васильевой

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Первый вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов прокомментировал ситуацию вокруг биатлонистки Маргариты Васильевой, обвиняемой в нарушении антидопинговых правил.
Нуждов заявил, что СБР сделал максимум для защиты биатлонистки Васильевой
  • РИА Новости

«Кто бы что ни писал, глава СБР принял все меры в защиту Васильевой: мы консультировались с РУСАДА, Владимир Драчёв общался с президентом Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далином. Но всё регламентировано кодексом: спортсмен несёт личную ответственность, порядок его действий расписан», — приводит слова Нуждова Sports.ru.

Он отметил, что Васильева и её представитель выбрали не совсем верную линию поведения, поскольку в IBU могут воспринять такое поведение как отягчающие обстоятельства, которые в теории могут повлечь максимальное наказание за нарушение.

«Мы сделали попытку пообщаться с Васильевой, но она отправила нас куда подальше. Мы сделали максимум. Единственное — не кричали, что всех изрубим в капусту. Решение по ней будет примерно через месяц. Мы в любом случае будем с ней максимально корректны. Я как человек и как руководитель очень ей сочувствую и должен сделать выводы, но не заниматься дешёвым популизмом. Маргарита — сильная, талантливая, с ней сборная была лучше. Плюс Васильева стала медийной, дарила эмоции. Будет жалко терять такого человека, если дисквалифицируют», — добавил функционер.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Ранее представитель Маргариты Васильевой высказал мнение, что она не узнала о пропуске допинг-теста по вине IBU.

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