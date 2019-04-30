Представитель Васильевой считает, что она не узнала о пропуске допинг-теста по вине IBU

Журналист Сергей Лисин, представляющий российскую биатлонистку Маргариту Васильеву на слушаниях независимой антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), рассказал подробности её дела.

«19 апреля нами была получена позиция IBU по вопросу, косвенно подтверждающая факт семимесячной задержки со стороны международной федерации в отправке Васильевой уведомления о записи ей второго «флажка». Косвенно — потому что даты отправки уведомлений о записи первого и третьего «флажков» в позиции указаны, а второго — нет», — приводит слова Лисина «Матч ТВ».

Он отметил, что в Союзе биатлонистов России (СБР), куда направляются копии уведомлений, не ответили на запрос о дате получения копии письма о втором предупреждении.

«На момент предъявления обвинений в нарушении антидопинговых правил уведомление о записи второго «флажка» так и не было отправлено. IBU сделал это только 20 марта 2019 года, после того как мы 11 марта выслали запрос на пересмотр, обратив внимание на данное обстоятельство. Получив это уведомление, Васильева сразу же, 20 марта, запросила у IBU информацию: отправлялся ли этот документ ей ранее, и если да, то когда. Ответа не поступило до сих пор. Уже позже я сам, как представитель спортсменки, отправил в WADA запрос на предмет получения ими письма от IBU о записи Васильевой второго «флажка». Ответа тоже пока не поступило», — добавил представитель спортсменки.

В конце февраля стало известно, что Васильева пропустила три допинг-теста за последние 12 месяцев и может быть дисквалифицирована на срок от года до двух лет. Уже после появления этой информации она стартовала на этапе Кубка IBU в Отепя, но в итоге на фоне скандала не попала в состав сборной на чемпионат мира в шведском Эстерсунде. При этом ей официально не запрещено участвовать в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Васильева вернётся в состав сборной России, если не будет дисквалифицирована.