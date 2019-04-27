Биатлонистка Васильева вернётся в состав сборной России, если не будет дисквалифицирована

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Российская биатлонистка Маргарита Васильева, которой грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов в течение 12 месяцев, вернётся в состав национальной команды страны, если избежит отстранения.
Биатлонистка Васильева вернётся в состав сборной России, если не будет дисквалифицирована
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.

По словам специалиста, в настоящее время Васильева не может быть включена в состав российской сборной на следующий сезон, поскольку окончательное решение по её делу пока не вынесено.

«Если исход решится положительно, она будет в составе. В расширенном списке она есть», — добавил Норицын.

В сезоне-2018/19 Васильева приняла участие в восьми этапах Кубка мира по биатлону, завоевав одну награду — золотую медаль в женской эстафетной гонке в немецком Оберхофе.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав сборной страны на следующий сезон.

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