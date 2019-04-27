Биатлонистка Васильева вернётся в состав сборной России, если не будет дисквалифицирована
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.
По словам специалиста, в настоящее время Васильева не может быть включена в состав российской сборной на следующий сезон, поскольку окончательное решение по её делу пока не вынесено.
«Если исход решится положительно, она будет в составе. В расширенном списке она есть», — добавил Норицын.
В сезоне-2018/19 Васильева приняла участие в восьми этапах Кубка мира по биатлону, завоевав одну награду — золотую медаль в женской эстафетной гонке в немецком Оберхофе.
Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав сборной страны на следующий сезон.