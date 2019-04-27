СБР утвердил состав сборной России на сезон-2019/20

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Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на предстоящий сезон, согласованный с Министерством спорта.
СБР утвердил состав сборной России на сезон-2019/20
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  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что помимо основных составов сформирован и резерв.

В основу мужской сборной включены Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, и Антон Бабиков.

В резерв вошли Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский, Саид-Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов, Андрей Вьюхин, Дмитрий Иванов и Евгений Сидоров.

В основном составе женской национальной команды числятся Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева.

В резерве у женщин будут Анастасия Морозова, Валерия Васнецова, Екатерина Мошкова, Тамара Воронина, Полина Шевнина, Кристина Резцова, Анастасия Гореева, Кристина Егорова.

Подготовка к новому сезону начнётся на сборе в Белокурихе 14 мая.

Ранее Тихонов выразил мнение, что Хованцев, Истомин и Максимов не должны работать в сборной России по биатлону.

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