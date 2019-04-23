Тихонов считает, что Хованцев, Истомин и Максимов не должны работать в сборной России по биатлону

Четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов считает, что главный тренер национальной сборной Анатолий Хованцев и его помощники Максим Максимов и Артём Истомин не должны занимать свои посты.

«Если бы я был президентом, то никто бы из них не работал в сборной», — приводит слова эксперта ТАСС.

Он также в очередной раз раскритиковал руководство СБР, подчеркнув безграмотность людей, занимающих различные должности. По его мнению, в российском биатлоне многие заняты не своим делом.

«Почему столько опытных и успешных в прошлом спортсменов сидит в СБР? Они должны тренировать российских биатлонистов», — добавил Тихонов.

Бывший олимпийский чемпион в течение всего прошлого сезона часто критически высказывался в адрес Драчёва, руководства СБР и тренерского штаба сборной России.

Ранее сообщалось, что тренеры Хованцев и Норицын продолжат работу со сборной России по биатлону.