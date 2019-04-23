Тренеры Хованцев и Норицын продолжат работу со сборной России по биатлону
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что состав наставников был утверждён на встрече главы СБР Владимира Драчёва и министра спорта России Павла Колобкова.
В тренерский штаб Хованцева войдут Артём Истомин и Максим Максимов, а помощниками Норицына будут Леонид Гурьев и Николай Загурский.
Резервные команды продолжат возглавлять Сергей Белозёров и Сергей Идинов.
Ранее глава СБР выразил мнение, что неправильно экономить на таких видах спорта, как биатлон.