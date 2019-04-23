Тренеры Хованцев и Норицын продолжат работу со сборной России по биатлону

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В Союзе биатлонистов России (СБР) объявили, что Анатолий Хованцев и Виталий Норицын сохранили посты главных тренеров мужской и женской национальных команд.
Тренеры Хованцев и Норицын продолжат работу со сборной России по биатлону
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что состав наставников был утверждён на встрече главы СБР Владимира Драчёва и министра спорта России Павла Колобкова.

В тренерский штаб Хованцева войдут Артём Истомин и Максим Максимов, а помощниками Норицына будут Леонид Гурьев и Николай Загурский.

Резервные команды продолжат возглавлять Сергей Белозёров и Сергей Идинов.

Ранее глава СБР выразил мнение, что неправильно экономить на таких видах спорта, как биатлон.

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