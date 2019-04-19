Глава СБР: неправильно экономить на таких видах спорта, как биатлон
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- РИА Новости
«У нас огромный медалеёмкий вид спорта. 12 комплектов разыгрывается, поэтому, на мой взгляд, нет смысла экономить на одном-двух людях. Надо дать поработать именно большим составом. Выбрать лучших, научить. На таких видах спорта экономить — неправильно. Можно найти экономию в другом месте», — приводит слова Драчёва РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в сборной России по биатлону появится должность начальника команды.